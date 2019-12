Vendita online capi contraffatti, operazione GdF.

Metteva a disposizione il proprio campionario sul web e poi raccoglieva gli ordini via social. Poi con un corriere espresso la merce, con marchi falsi e spacciata per originale, veniva fatta recapitare in tutta Italia ma solo dopo avere ricevuto i pagamenti tramite ricariche di carte di credito pre-payed.

Quattro persone sono state denunciate.

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno scoperto e sequestrato nell’Avellinese una fabbrica clandestina e sconosciuta al fisco dove venivano confezionati capi d’abbigliamento e accessori con marchi contraffatti di note griffe di moda.

Le fiamme gialle hanno sequestrato anche 1.300 abiti e accessori, 15.800 transfer termoadesivi ed etichette in stoffa e metallo con i loghi e i marchi falsi di Adidas, Gucci, Desquared, Dolce e Gabbana, LV, Nike, Emporio Armani, Fila, Levis, Vans, Chanel, Kappa e Givency. Sequestrati anche 2.250 capi d’abbigliamento “neutri” pronti per essere marcati e confezionati, del valore complessivo di oltre 130.000 euro.(ANSA).