Vomero, luminarie di serie A, B e C. E continua l’invasione dei rifiuti.

“ Nell’area collinare del capoluogo partenopeo quest’anno, per quanto riguarda le luminarie, a pochi giorni dal Natale, si possono individuare tre distinte zone – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. La prima zona, che raccoglie, per così dire, le strade di serie A, rappresentate da via Scarlatti e da via Luca Giordano, dove le luminarie sono state installate a cura e spese dell’amministrazione comunale; la zona B, che comprende le strade dove le luminarie sono state poste da ditte private con esborsi economici a carico dei commercianti interessati, ed esclusivamente nei pressi dei loro negozi, come via Cilea, via Kerbaker e via Solimena; e la zona C, che comprende gran parte delle strade e delle piazze della municipalità collinare, dove a illuminare le festività natalizie non vi sarà, sulla pubblica via, neppure un lumino. Tra queste ultime spiccano la zona di San Martino, tra le più gettonate mete turistiche in questo periodo, e la piazza simbolo del quartiere: piazza Vanvitelli, dove nei pressi dell’incrocio con l’isola pedonale di via Scarlatti, dove negli anni scorsi c’era un albero luminoso, in questi giorni si notava un cumulo di rifiuti “.

“ Una situazione – puntualizza Capodanno – che, in uno alla mancanza di un programma di eventi per il Natale, che avrebbe dovuto comprendere una serie di attività organizzate che potessero fungere da attrattore per turisti e per non residenti, non aiuta certo a risollevare le sorti del terziario commerciale dalla crisi nella quale si trova, con numerosi esercizi chiusi negli ultimi tempi, e con l’auspicio che altri non seguano la stessa sorte dopo le festività “.

“ Le uniche cose che al momento abbondano nell’area collinare, in prossimità del periodo natalizio – afferma Capodanno – sono il traffico veicolare, aggravato dalla mancanza di parcheggi pubblici, le buche e avvallamenti su marciapiedi e carreggiate, l’immondizia sfusa e in sacchetti, lasciata per strada a ogni ora del giorno, specialmente nei pressi delle campane per la differenziata, in molti casi piene e non svuotate, come testimonia un ricco dossier fotografico, che immortala situazioni riscontrate in questi giorni, oltre a una grande quantità di ambulanti, molti dei quali, ma non tutti, essendo ricomparsi anche gli abusivi, autorizzati, con la concessione di un centinaio di posteggi, con permessi rilasciati dall’amministrazione comunale per tutto il periodo natalizio, in diverse strade della municipalità collinare, tra le quali via Alvino, via Luca Giordano, via Kauffman e via Bertini “.