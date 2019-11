Vomero, troppi black out della pubblica illuminazione. Anche ieri sera diverse strade sono rimaste al buio.

“ Una vicenda della quale si parla e si legge molto poco, anche se non mancano le voci di protesta sui social, e che riguarda il quartiere collinare del Vomero, dove, con eccessiva frequenza, sta accadendo, negli ultimi tempi, che, al giungere delle ore serali, gli impianti della pubblica illuminazione, restano spenti in alcune strade e piazze, non sempre le stesse, con una situazione che sovente si verifica e perdura anche nelle ore notturne “. A segnalare l’ennesima disfunzione dei servizi pubblici è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che sta monitorando in questi giorni il fenomeno, anche attraverso le segnalazioni che gli pervengono dai residenti.

” Così anche ieri sera, come già era accaduto nei giorni scorsi, in alcuni tratti di strada al Vomero, al calar delle tenebre, i lampioni non si sono accessi – puntualizza Capodanno -. In particolare il problema ha riguardato le vie Scarlatti, Merliani, Stanzione e De Mura. In molti casi, se non fosse stato per le luci degli esercizi commerciali ancora aperti o di qualche tabellone pubblicitario, le strade sarebbero piombate nel buio più profondo “.

“ E’ di tutta evidenza che tale situazione è del tutto inaccettabile – prosegue Capodanno -, anche perché crea evidenti problemi di sicurezza, dal momento che il buio potrebbe favorire la delinquenza a danno di inermi cittadini, che devono transitare per detti tratti di strada, privi d’illuminazione, per raggiungere le proprie abitazioni o per effettuare acquisti “.

Capodanno chiede un intervento immediato degli uffici competenti sia per chiarire i motivi di questi oramai troppo frequenti black out della pubblica illuminazione sia, principalmente, perché si provveda, in tempi rapidi, a tutti gli interventi che si rendessero necessari per evitare che abbiano a ripetersi, ripristinando la normale e costante funzionalità di tutto l’impianto di pubblica illuminazione stradale.