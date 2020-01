Whirlpool, lavoratori bloccano autostrada a San Giovanni a Teduccio.

Gli operai dello stabilimento “Whirlpool” di Napoli hanno bloccato l’ autostrada A3 all’ altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio.

La manifestazione al termine dell’assemblea in fabbrica. I lavoratori si sono diretti in corteo, percorrendo via Argine, verso l’autostrada.

Finora dalla multinazionale USA non sono arrivate rassicurazioni sul futuro dello stabilimento.

L’ assemblea in fabbrica è stata convocata ieri. “Si torna a far cresce la tensione su una vertenza lavorativa lontana dalle conclusioni”, affermano i lavoratori. Pesa lo spettro della cassa integrazione che sta per scadere.

“Non c’è nessuna volontà di garantire un futuro al sito produttivo di Napoli”, che conta 450 dipendenti diretti oltre l’ indotto.

“Non vogliamo assistenzialismo – affermano gli operai – vogliamo il rispetto degli Accordi ministeriali, degli italiani, del lavoro”. Whirlpool avrebbe comunicato all’ Autorità di Borsa USA, a ottobre, la volontà di dismettere il sito di Napoli nel 2020. (ANSA)