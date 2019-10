Aemilia, Cantalamessa: chiesta audizione di Delrio in Commissione Antimafia.

“Delrio chiarisca in fretta: destano forti preoccupazioni le motivazioni della sentenza di primo grado e le dichiarazioni di alcuni componenti del collegio giudicante che parlano di ‘punto di forza’ della presenza mafiosa in Emilia nei comportamenti politici-istituzionali. La Lega è decisa a non lasciare coni d’ombra nello scenario del più grande processo di ‘ndrangheta mai tenutosi nel Nord Italia: abbiamo depositato richiesta formale di audizione in commissione del presidente del Pd Graziano Delrio, all’epoca dei fatti candidato sindaco di Reggio Emilia, per la sua presenza a Cutro in Calabria, nel 2009. Come riportato dal collegio giudicante, è decisamente anomalo che un candidato sindaco vada a fare campagna elettorale a circa mille chilometri di distanza dal proprio collegio elettorale: andare a Cutro non è di certo un reato, ma sicuramente è strano che un candidato in Emilia vada a cercare voti in Calabria. La Lega chiede chiarezza e, come abbiamo dimostrato nel Decreto sicurezza, è massimo il nostro impegno nella lotta alla mafia, con il sequestro dei beni e punizioni esemplari, tutte misure contro cui il Pd si è schierato contro nel voto in aula”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega in Commissione Antimafia, Gianluca Cantalamessa.