Cantalamessa (Lega), città a pezzi ma De Magistris non spende fondi Ue.

“Napoli cade a pezzi e il sindaco dell’illegalità si tiene ancora nel materasso del Comune 220 milioni di euro di fondi europei. De Magistris chiarisca perché ha speso finora solo il 13 per cento di queste risorse. Dai fondi per le facciate della Galleria della vittoria a quelli per la creazione dei parchi della Marinella; dai fondi per il centro storico a quelli per il censimento delle scuole a rischio sismico. Intanto, ieri i Nas hanno chiuso le storiche Terme di Agnano per carenze igieniche. L’elenco dei fondi europei disponibili ma non utilizzati dimostrano tutta l’incapacità politica ed amministrativa del peggior sindaco che la città di Napoli abbia mai avuto”.

Così il deputato Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in commissione Antimafia, a proposito dell’inchiesta del quotidiano Il Mattino sul Patto per Napoli.