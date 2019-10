Casciello (FI): rammaricato per astensione Lega su mozione Segre.

“Con profondo rammarico e non meno stupore apprendo dell’astensione espressa dal gruppo di Forza Italia al Senato nella votazione per l’istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia.

“La nostra storia, che si fonda su libertà, ideali autentici e umanità, non può accettare lezioni né improbabili paralleli come quello fatto da Matteo Salvini – prosegue l’onorevole Casciello -. Il leader della Lega ha evocato ‘uno Stato che ritorna a Orwell’, io gli ricorderei che fare citazioni infelici rischia di nascondere pensieri e pregiudizi più gravi. In questo caso inaccettabili, perché l’eccidio perpetrato dai nazisti, al quale non è stato estraneo il fascismo, non ha eguali”, conclude il parlamentare di Forza Italia.