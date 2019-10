Formazione, esami rinviati a data da destinarsi 24 ore prima della data stabiita. Nappi: promuoverò class action contro la Regione.

“Un nuovo colpo basso ai corsisti campani in attesa da mesi di ultimare il loro percorso formativo e un nuovo grave danno arrecato da De Luca a decine di migliaia di cittadini campani”.

Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud.

“Con una pec inviata solo 24 ore prima, la Regione Campania comunica ai corsisti che gli esami che avrebbero dovuto sostenere qualche giorno dopo sono spostati a data da destinarsi. Un ritardo che provoca disagi organizzativi ed economici anche agli enti di formazione che si trovano coinvolti nel disastro. Ma è questo quello che succede quando la politica arriva a speculare anche sulla fame di lavoro: cittadini campani, quasi tutti giovani, hanno pagato cifre rilevanti per sostenere corsi di formazione e costruirsi un futuro che ora però vedono avvolto dalla nebbia dell’ incompetenza e della cattiva politica. Un pasticcio senza precedenti nella storia della Regione Campania per il quale i rimedi sono davvero difficili. Invito al governatore De Luca a rimborsare i malcapitati cittadini campani dei gravi danni che sta loro arrecando con l’ ennesima espressione della sua idea di gestione della cosa pubblica. Per parte mia, promuoverò, a titolo completamente gratuito, una class action a tutela di tutte le vittime di questa ennesima sciagura”