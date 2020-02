Lega, Molteni a Napoli con Salvini: chi cancella i decreti sicurezza fa un torto a Napoli e alla Campania.

“Orgoglioso, oggi, di essere a Napoli con Matteo Salvini per ricordare le tante cose buone fatte dalla Lega di governo per la Campania. Conte-Lamorgese-Pd-M5S-Renzi-Leu vogliono cancellare i Decreti sicurezza, ma grazie a quei provvedimenti Napoli e la Campania hanno avuto fondi straordinari, videosorveglianza, possibilità di assumere agenti della Polizia locale, la norma spazza clan e per la rottamazione dei motorini confiscati, nuovo impulso all’Agenzia per i beni confiscati e sequestrati alle mafie. Chi cancella i Decreti sicurezza fa un torto anche a Napoli e alla Campania”.

Lo dice il deputato Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno col ministro Salvini e attuale responsabile della Lega in Campania.