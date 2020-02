“Mi sembra quasi scontato che andremo da soli”. Così il capo politico del M5S Vito Crimi ha risposto alla domanda sulla posizione del Movimento alle prossime regionali in Campania, se il candidato fosse Vincenzo De Luca.

Crimi l’ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24, aggiungendo: “Per noi l’importante è fare scelte con coerenza, non ci interessano i punti percentuali in sé per sé”. (ANSA)