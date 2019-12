Maltempo, Nappi (FI): vittime dell’incuria di De Luca e de Magistris.

“I danni che in questi giorni hanno colpito la Campania sono la chiara testimonianza di come l’incuria di Regione e Comune di Napoli e la totale mancanza di prevenzione siano la causa principale dei dissesti di cui continuiamo a essere vittime” è quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.

“La responsabilità dei danni, della melma e del fango, che mettono a repentaglio vite umane e a rischio case e strade, dipende tutta dall’assenza di controlli, dalla mancanza di una seria e concreta politica di prevenzione e monitoraggio del territorio, dalla devastazione e cementificazione di vastissime aree. Siamo davanti ad un’ emergenza climatica ben visibile e non esistono più alibi o scuse per rimanere fermi” incalza Nappi.

“Disponiamo di competenze tecnologie per aiutare i territori e le città ad adattarsi ai cambiamenti climatici e mettere in sicurezza i cittadini. Occorre dar avvio a soluzioni rapide e politiche di adattamento e di riduzione del rischio idrogeologico: per questo è fondamentale programmare sin da ora interventi a lungo periodo. Questo è il nostro obiettivo perché l’imprudenza istituzionale venga sostituita da obblighi e responsabilità”.