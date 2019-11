Mattarella a Napoli: 4 novembre riassume i valori della nazione.

“Oggi, 4 Novembre, celebriamo il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in questo 2019, anno centenario del decreto che volle una festività dedicata alla appena conquistata unità della Patria. Settanta anni fa la Repubblica riconobbe, con legge del Parlamento, il 4 Novembre come Giornata dell’Unità Nazionale.

Una data in cui si riassumono i valori di una identità nazionale lungamente perseguita dai popoli d’Italia con le aspirazioni risorgimentali e con i grandi sacrifici compiuti dal popolo italiano nella prima guerra mondiale”.

Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al ministro della Difesa Lorenzo Guerini in occasione della festa dell’unità nazionale e delle forze armate. Poi Mattarella si è recato a Napoli per partecipare alle celebrazioni nazionali. (ANSA)