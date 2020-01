Nappi (FI): periferie abbandonate anche in campagna elettorale.

“Neanche in campagna elettorale i cittadini della periferia di Napoli hanno diritto alla metropolitana, con stazioni chiuse ormai da quasi una settimana, navette impossibili e parcheggi costosissimi. Qualcuno spieghi al candidato di Pd e DeMa e ai suoi sponsor che il Collegio che vorrebbe rappresentare al Senato non è fatto solo di zone chic ed eleganti, ma sopratutto di aree nelle quali manca tutto, a partire dalla presenza dell’amministrazione e del governo. Noi restituiremo dignità e orgoglio ai cittadini di Napoli e della Campania”. Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.

