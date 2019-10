Nappi: una proposta moderata alla Regione contro gli inciuci e le fritture di pesce.

“Nella Campania degli inciuci, delle fritture, della perenne propaganda di De Luca e dei 5 Stelle non possiamo restare immobili ad aspettare i tempi della politica nazionale per mettere in campo una proposta alternativa e seria. Sta a noi proporre contenuti e costruire il programma di governo della regione”.

Così Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud, intervistato sul quotidiano Cronache in merito alle recenti dichiarazioni dell’ex senatore Vincenzo D’Anna pronto a lanciare un nuovo contenitore politico insieme ai moderati.

“L’insufficienza dell’offerta politica e progettuale di oggi è la spinta per superare distinguo, divisioni e piccoli egoismi personali. L’azione che stiamo mettendo in campo è sinergica col sistema produttivo, coi corpi intermedi e il mondo delle professioni. La Campania sta diventando il laboratorio politico di un nuovo patto per la crescita e lo sviluppo, che vogliamo realizzare con la parte sana e competente del nostro territorio. Il teatrino lo lasciamo volentieri alla vecchia politica.”