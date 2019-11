Palmeri: Campania regione all’avanguardia sulle politiche per il lavoro.

«Oggi al Forum della Pubblica Amministrazione Sud, nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio, di cui andiamo molto fieri abbiamo presentato i risultati di Garanzia Giovani Campania». È quanto spiega l’Assessore al Lavoro ed alle Risorse Umane della Regione Campania, Sonia Palmeri che ha partecipato stamani alla tavola rotonda “Garanzia Giovani per l’innovazione delle politiche attive del lavoro” che si è tenuta presso il Campus dell’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio a Napoli nel corso della seconda giornata di Forum PA Sud, il festival dedicato allo Sviluppo del Mezzogiorno che mette al centro l’innovazione quale leva per garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del Sud.

«La Regione Campania – ha sottolineato Sonia Palmeri – è prima in Italia su tante misure e non a caso la Ministra del Lavoro è rimasta particolarmente colpita dal nostro primato in nuove imprese e assunzioni. Le ho spiegato che quando si è insediata la Giunta De Luca, il piano della precedente amministrazione non prevedeva per i giovani campani né il bonus occupazionale, né il finanziamento per la creazione d’impresa». «Noi – ha concluso l’assessore regionale al Lavoro – abbiamo sovvertito una visione asfittica del mercato del lavoro, che ci avrebbe privato di un importante motore occupazionale come poi è diventata dal 2016 proprio la misura di Garanzia Giovani. Forza, energia, vitalità, competenze, opportunità, coraggio: queste sono le parole giuste per costruire il proprio futuro. Abbiamo rendicontato il 100% delle risorse a noi assegnate ed ora abbiamo oltre 200 milioni su cui contare, che dovranno tradursi in opportunità di lavoro, formazione, di creazione d’impresa. Abbiamo già dimostrato di saperlo fare»