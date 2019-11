Pasquino (Centro Democratico): a Napoli la politica è separata dall’amministrazione, non c’è prospettiva.

Il coordinamento campano di Centro Democratico, mediante le parole di Raimondo Pasquino, stigmatizza la situazione politico amministrativa di Palazzo San Giacomo

“La crisi del comune di Napoli è la dimostrazione di come si siano divaricati due profili: quello politico e quello amministrativo. In questa delicatissima fase amministrativa assistiamo ad un rimpasto di giunta che ha fatto perdere alla città assessori di grande qualità, senza alcuna visione prospettica in vista delle future scadenze elettorali”.

