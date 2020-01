Regionali, Bonaccini prevale in Emilia-Romagna, Santelli in Calabria. Tracollo M5S.

Stefano Bonaccini vince la corsa alle regionali in Emilia Romagna con il 51,40% su Lucia Borgonzoni che resta al 43,66%. Simone Benini si attesta al 3.47%.

Partita invece ampiamente chiusa a favore di Jole Santelli in Calabria: la candidata di Forza Italia per il centrodestra trionfa con il 55,37% e diventa la prima Governatrice donna della regione. Pippo Callipo per il centrosinistra si ferma al 30,19%, Carlo Tansi (lista civica) registra il 10,6% e precede Francesco Aiello (M5S) al 7,29%. “Jole è l’emblema del riscatto”, assicura Silvio Berlusconi, mentre la prossima presidente calabrese promette “una regione diversa”. (ANSA)