Salvini: lavoriamo per cambiare la Campania, l’accoppiata De Luca-de Magistris è una sciagura.

Il governo della Campania come trampolino per il ritorno al governo nazionale. Matteo Salvini, lancia da Napoli la scalata al governo regionale.

“Ci stiamo preparando per il voto in Campania – dice – per dare finalmente un cambiamento anche ai cittadini napoletani e campani perché dall’emergenza rifiuti alle liste d’attesa negli ospedali l’accoppiata De Luca-De Magistris è una sciagura per napoletani e campani e poi per tornare al governo a livello nazionale. Questi di autonomia non sanno niente e non fanno nulla”.

“Sono curioso – aggiunge – di vedere intorno allo stesso tavolo De Luca, Di Maio e De Magistris. Noi stiamo preparando una Campania diversa. Dove la gente paga la tassa dei rifiuti per non avere l’emergenza quotidiana sotto casa, dove si torna ad assumere migliaia di medici e la sicurezza torna centrale visto che De Magistris si preoccupa più degli immigrati che dei napoletani. Non vedo l’ora che arrivi la primavera”. (ANSA)