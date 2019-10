Sanità, Nappi: dati del Ministero certificano fallimento De Luca.

“I numeri del Ministero della Salute dicono che in Campania non si fa prevenzione contro i tumori. E purtroppo poi tante famiglie devono affrontare questa tremenda malattia, col suo carico di sofferenza e angoscia. Il Presidente della Regione, per giustificare le sue inadempienze e la sua inadeguatezza, ha dato la colpa a noi campani e alla nostra scarsa cultura sanitaria. In sostanza, secondo lui, a noi non piace farci visitare.

E le interminabili liste d’attesa? E i viaggi della speranza? E i servizi inesistenti? Nelle chiacchiere di De Luca non esistono. Anzi, le persone farebbero addirittura allarmismo mentre qui va tutto bene. Cinismo e mediocrità: di questo è fatta la politica che ha smesso di preoccuparsi dei cittadini il giorno stesso delle elezioni”.

Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud.