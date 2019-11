Scuole chiuse, Cantalamessa (Lega): a Napoli è emergenza studio.

“Anche oggi, per il terzo giorno in una settimana, migliaia di studenti napoletani si vedono negare il diritto allo studio per colpa della manifesta incapacità di De Magistris, che, per un’allerta gialla meteo, ha tagliato la testa al toro e chiuso i cancelli delle scuole. Pioggia e vento in inverno sono normali. Non è normale che il sindaco della terza città di Italia, per nascondere la cattiva manutenzione di strade ed alberi, decida di negare il diritto allo studio a decine di migliaia di ragazze e ragazzi. I napoletani non si meritano un sindaco del genere, incapace di garantire i più fondamentali diritti ai cittadini come quello di andare a scuola o uscire per strada senza il pericolo di un crollo di qualche albero”.

Lo dichiara il deputato della Lega in Campania, Gianluca Cantalamessa.