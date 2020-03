Avvocati, stop alle udienze fino a mercoledì 11.

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli ha proclamato l’astensione da tutte le udienze da domani fino al prossimo 11 marzo.

L’astensione riguarderà le udienze civili e penali della Corte di Appello di Napoli e della Circoscrizione del tribunale di Napoli, nonché amministrative davanti al Tar Campania (sez. Napoli) e dalle udienze tributarie dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli e alla Commissione tributaria regionale, fatta salva la trattazione degli affari civili, penali e amministrativi “di cui agli art. 4, 5 e 6 del codice di autoregolamentazione”.

Gli avvocati di Napoli nei giorni scorsi hanno chiesto l’espletamento di opere di sanificazione delle strutture giudiziarie e l’installazione di dispenser per contrastare la diffusione del coronavirus.

Per i legali è necessario “salvaguardare l’attività di coloro che che, anche in presenza di un minimo segnale, ritengono di non partecipare alle udienze a tutela di tutta la comunità e nel rispetto della legge”. (ANSA)