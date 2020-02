Concorsone Regione Campania- idonei solo 59 ingegneri e architetti su 180 posti disponibili per il tirocinio.

dall’Ing. Stefano Stanco riceviamo e pubblichiamo

CONCORSONE Regione Campania – si parla tanto del ricorso (e controricorso) al TAR e al consiglio di stato, ma non si parla di una situazione che ha dell’incredibile e del paradossale, e che potrebbe far scattare altri ricorsi e allungare ulteriormente i tempi biblici del concorso.

Lunedi 10 febbraio, al concorso per TCD (funzionario specialista tecnico) sono passati solo 59 ingegneri e architetti su 579 partecipanti e 180 posti disponibili. Il giorno dopo per la categoria AMD (amministrativi) sono risultati idonei 1000 su 1400. Praticamente lunedi il 10 %, martedì il 70 %. Vuoi le materie di diritto ostiche per gli ingegneri, vuoi la difficoltà delle domande tecniche sul PUC e sulla tecnica delle costruzioni ma tant’è. Solo il 10 % degli ingegneri e architetti ha superato la soglia del 21. A questo punto chiediamo alla Regione e al Formez di riparametrizzare l’algoritmo per far passare almeno 180 ingegneri e architetti come da bando, per mandare finalmente a lavorare 3000 giovani che diventeranno 10000 con lo scorrimento della graduatoria in due anni.

Stefano Stanco