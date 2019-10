Elezioni organi sociali SUGC domenica 6 e lunedì 7.

Sono convocate per i giorni domenica 6 e lunedì 7 Ottobre p.v. dalle 10 alle 18, presso la sede del SUGC (in vico Santa Maria a Cappella Vecchia 8/b – primo piano), le elezioni degli organi sociali (consiglio direttivo, collegio dei probiviri, collegio dei sindaci) del Sindacato unitario giornalisti della Campania.

PARCHEGGIO

In occasione delle elezioni è stata stipulata una convenzione con il garage “Santopaolo”, che si trova nello stesso stabile del sindacato. Per i soci del SUGC la prima ora di parcheggio sarà gratuita.sugc

SOCI NON IN REGOLA

Ricordiamo che possono votare tutti i soci iscritti al SUGC da almeno 181 giorni e in regola con le quote sociali. I lavoratori autonomi non in regola potranno pagare la quota anche al seggio. I lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro giornalistico, non in regola, dovranno dimostrare che la quota di servizio è stata prelevata in busta paga; se la trattenuta non è presente in busta paga sarà necessario dimostrare che è stato effettuato il pagamento delle quote arretrate da parte dell’azienda alla Casagit.

Chi avesse dei subbi sulla propria posizione può inviare una mail a segreteria@ sindacatogiornalisti.it.