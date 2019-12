Guide turistiche, sit in CUB davanti Palazzo San Giacomo.

Oggi 23 dicembre 2019 si è tenuto a Napoli, davanti alla sede del Comune di Napoli il presidio delle guide turistiche e gli accompagnatori rappresentati dalla Flaica Uniti CUB, che hanno protestato con un sit in per il nuovo piano di mobilità cittadina entrato in vigore il 6 Dicembre che durerà fino al termine delle festività natalizie.

Le guide turistiche hanno ribadito che la loro protesta è per contestare in primis che il dispositivo sia stato varato senza ascoltare tutte le parti del comparto turistico e senza un congruo preavviso.

La nostra O.S. ha richiesto diverse volte al comune la convocazione per discutere di un piano che tenga conto dell’esigenze di tutti gli attori in causa. I disagi enormi nel far spostare a piedi per lunghe distanze o con i mezzi di trasporto pubblici, gruppi di turisti composti da anziani, disabili o famiglie con minori e carrozzine sono un biglietto da visita che non paga alle bellezze della nostra città. Cosi come i punti di carico e scarico che ci vengono imposti dal dispositivo varato sono spesso caratterizzati da presenza di rifiuti( anche speciali).

Questa di oggi è una prima di una serie d’iniziative che vedranno la FLAICA Uniti CUB in prima linea a tutela dei lavoratori del settore.

FLAICA UNITI CUB NAPOLI

Guide Turistiche