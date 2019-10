Il responsabile tecnico della gestione rifiuti, seminario alla Camera di Commercio mercoledì 9.

La Sezione regionale della Campania dell’Albo Gestori Ambientali e la Camera di commercio di Napoli, in collaborazione con gli Enti sottoscrittori del Protocollo d’intesa sulla legalità ambientale, per consentire a tutti gli operatori, enti di controllo, le imprese, i consulenti di conoscere gli aspetti fondamentali e gli elementi specifici circa le novità normative introdotte con le deliberazioni n.1 del 23/01/2019, n.3 e n.4 del 25/06/2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali e i nuovi istituti dell’affiancamento e della dispensa (deliberazioni n. 6 e n.7 del 30 maggio 2017 e circolare del 12 gennaio 2018 nr. 59 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali), in occasione delle prossime verifiche che si terranno a Napoli il 27 novembre prossimo, organizzano un seminario formativo che si terrà il giorno 9 ottobre 2019 presso la sede di Piazza Bovio della Camera di Commercio di Napoli – Sala Convegni “MAGLIANO” – II piano.

