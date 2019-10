Oltre 150 poliziotti parteciperanno alla formazione sindacale di polizia organizzata dal sindacato Coisp giovedì 17 a Villaricca.

Giovedì, 17 ottobre, a Villaricca presso la Sala Convegni dell’Hotel “Villa Maria-La Lanterna”, il sindacato di polizia Coisp, guidato dal Segretario partenopeo Giuseppe Raimondi, ha organizzato il “3° Seminario Formativo Sindacale” che coinvolgerà più di 150 sindacalisti di categoria provenienti da tutta la provincia di Napoli con la compartecipazione di delegazioni provenienti di altre province campane.

All’evento saranno presenti: il Segretario Generale Domenico Pianese, il Segretario Nazionale Mario Vattone, il Segretario Generale della Campania Alfredo Onorato; l’assemblea sarà moderata dai responsabili dell’Ufficio Stampa Coisp: Luigi Fusco e Antonella Bufano . Diverse saranno le tematiche da affrontare nel corso dell’evento e che andranno dal Riordino delle carriere, fino al nuovo contratto di lavoro.

Saranno parimenti affrontate tematiche di interesse precipuamente sindacali quali le dinamiche a seguito della nuova rappresentatività che ha visto il Coisp in crescente ascesa fino a posizionarsi ai vertici (terzo posto) nella classifica dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi, strettamente connessa alla comunicazione sindacale ed al suo graduale mutamento negli anni e che ha portato, nell’ultimo decennio ad una visione nettamente differente di ciò che è il lavoro del poliziotto, di quali siano le garanzie ad esso fornite nell’espletamento del proprio lavoro nonché della necessità di nuove regole di ingaggio che fungano da garante in primis della vita umana, di tutti, siano essi in divisa o civili. Per ricordare ancora una volta i colleghi Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, barbaramente uccisi a Trieste, il Coisp inizierà l’assemblea osservando un minuto di raccoglimento.