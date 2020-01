Presentata lista Fare Presto per elezioni Enasarco.

Oggi a Napoli l’incontro organizzato dalla Lista “Fare Presto” in previsione delle elezioni del prossimo aprile. La coalizione formata da Fiarc-Confesercenti, Federagenti ed Anasf punta alla vittoria per aprire la stagione delle riforme.

“In Campania ci sono 16.000 tra agenti di commercio e consulenti finanziari, di cui 10.000 qui nel capoluogo, e costituiscono una importante leva per l’economia della nostra regione: vanno tutelati anche a livello previdenziale. Enasarco deve avere un ruolo centrale nella vita degli iscritti”.

Così ha esordito Marco Barzaghi, responsabile Federagenti Napoli e candidato all’assemblea dei delegati Enasarco.

Per Fabio D’Onofrio (Fiarc) “Occorre intervenire sui rendimenti del patrimonio mobiliare ed immobiliare, sui costi di gestione, sulle prestazioni erogate agli iscritti ed accendere un faro sulle consulenze esterne per verificarne la reale corrispondenza rispetto agli obiettivi della Fondazione”.

“Occorre intervenire prima che sia troppo tardi, altrimenti non ci sarà più modo di invertire la tendenza negativa in atto. Occorre discontinuità e per ottenere i risultati prefissati presentiamo un modello profondamente diverso da quello applicato da chi negli ultimi venti anni ha presieduto la Fondazione”, aggiunge Alfonsino Mei, consigliere di amministrazione Enasarco nonché consigliere nazionale Anasf.

Da qui ad aprile la Lista Fare Presto organizzerà altri incontri sul territorio regionale, sia ad Avellino che a Caserta dopo quello recentemente svoltosi a Caserta.