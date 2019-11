Professioni, sportello per finanziamenti a favore degli Architetti.

Uno sportello informativo per aiutare gli architetti e le imprese a orientarsi nel mondo delle agevolazioni e dei finanziamenti nazionali ed europei: è l’iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti Pcc di Napoli e provincia, presieduto dal professor Leonardo Di Mauro, in occasione della settima edizione di Arkeda, la mostra convegno dell’architettura, edilizia, design ed arredo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, da domani, venerdì 29 novembre, a domenica 1 dicembre.

Un consulente sarà a disposizione dei professionisti e delle aziende per illustrare le possibilità di finanziamento a cui è possibile accedere.

In occasione della manifestazione di Arkeda 2019, sarà inoltre presentato il protocollo d’intesa, fortemente voluto dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti Ppc di Napoli e provincia, che offrirà l’occasione a giovani professionisti, con iscrizione inferiore ai cinque anni, di poter svolgere un tirocinio formativo temporaneo presso imprese convenzionate.

Per il primo anno l’Ordine degli Architetti Ppc di Napoli e provincia, di concerto con i Dipartimenti e le Commissioni tematiche interessati, ha attivato un programma presso il proprio stand con una serie di presentazioni delle attività in essere ed in divenire per il 2020.

Nel corso della manifestazione sarà possibile inoltre seguire i corsi di formazione promossi da Arkeda. Quattro quelli organizzati dall’Ordine degli Architetti Ppc di Napoli e provincia: «L’architettura e i suoi dintorni, le dimensioni dell’habitat tra realtà fisica ed universo cognitivo» (venerdì 29 novembre, ore 15,30); il seminario di deontologia (sabato 30 novembre, ore 9,30) e «La qualità dell’architettura contemporanea in Campania» (sabato 30 novembre, ore 15); e «La cultura della domanda – bambini e ragazzi per un progetto di futuro prossimo» (domenica 1 dicembre, ore 10).

Il programma e gli orari sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine degli Architetti Ppc di Napoli e provincia e sul sito di Arkeda.