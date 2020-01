Scotti: urgente legge per tutelare i medici.

Fare ”presto e bene” rispetto all’approvazione della legge che mira a tutelare i medici e gli operatori della sanità dalle sempre più frequenti aggressioni.

E’ la richiesta che l’Ordine dei medici di Napoli ha rivolto alla vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, in occasione di un incontro nella sede dell’Ordine.

”Abbiamo riportato alla vicepresidente della Camera la voce e le istanze di un’intera categoria rispetto a un fenomeno odioso e francamente inaccettabile” spiega il presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, Silvestro Scotti, che aggiunge: ”A Roma si discute in questo momento sull’opportunità di fare presto non apportando particolari modifiche alla legge o invece sull’opportunità di fare meglio. Noi riteniamo, considerato il largo accordo bipartisan che c’è su questo tema, che le conferenze dei capigruppo delle due Camere potrebbero accordarsi sul punto di caduta migliore e accelerare, in accordo con le Presidenze di Camera e Senato, il calendario di discussione della legge”. (ANSA)