Locazioni, speciale Napoli, Tecnocasa: in centro universitari e turisti animano gli affitti brevi.

Nel primo semestre del 2019 i canoni di locazione a Napoli hanno registrato un leggero aumento dell’1,2% sui monolocali, dell’1,5% per i bilocali e stabilità per i trilocali.

Tra le macroaree che hanno registrato un buon andamento c’è quella del Centro, dove la domanda di locazione è elevata grazie alla presenza di facoltà universitarie e ai turisti che alimentano gli affitti brevi. Bene anche la macroarea di Vomero – Arenella. In generale in città si registra una diminuzione dell’offerta degli immobili in locazione in seguito alla decisione di numerosi proprietari di optare per la locazione turistica.

Nel capoluogo campano il canone medio di un monolocale è di 400 euro, 550 € per un bilocale e 720 € al mese per un trilocale.

Tra le grandi città Napoli è una di quelle in cui è alta la percentuale di contratti a canone libero (69,7%). La domanda di immobili in affitto è alimentata prevalentemente da coloro che hanno fatto una scelta abitativa (83,0%). La tipologia più affittata è il bilocale (39,6%), a seguire il trilocale con 35,1%.

BILOCALI: variazione percentuale dei canoni di locazione

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I sem 2019 -3,1 -5,4 +2,4 -1,5 -6,4 -5,2 -6,3 +0,4 +1,9 +3,7 +3,5 +1,5

TRILOCALI: variazione percentuale dei canoni di locazione

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I sem 2019 -3,3 -2,5 +0,4 -3,1 -3,4 -3,7 -5,5 +1,3 +1,4 +2,3 +2,6 0,0

Variazione percentuale dei canoni di locazione per macroarea (I sem 2019 su II sem 2018)

Macroarea Monolocali Bilocali Trilocali Centro +4,9 +5,5 +1,5 Posillipo-Chiaia-San Ferdinando +1,4 +1,7 -1,3 Flegrea-Fuorigrotta -1,6 -1,2 -1,0 Vomero-Arenella +1,3 -0,7 -0,1 Collina -3,3 +0,3 0,0 Centro Direzionale +3,3 +4,7 +3,0