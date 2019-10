Napoli per 3 giorni capitale del mattone, congresso Fiaip da giovedì 10 alla Stazione Marittima.

Sarà il dottor Claudio Matarazzo, presidente della Fiaip, ad aprire giovedì 10 ottobre alle ore 15, nella prestigiosa cornice della Sala Galatea della Stazione Marittima di Napoli l’assemblea di metà mandato della Federazione Italiana agenti immobiliari professionali.

Per tre giorni la città di Napoli diventa la capitale del mattone, ospitando agenti immobiliari provenienti da ogni angolo d’Italia. Sarà l’occasione giusta per comprendere in che direzione sta andando un comparto fra quelli che incidono in maniera netta sull’economia del Paese.

A portare il saluto della città ci sarà anche il sindaco Luigi De Magistris che con il presidente di Fiaip Campania Salvatore Mirabile e quello dell’Acen Federica Brancaccio concluderanno il giro di saluti iniziali.

Le tematiche della professione, il punto dopo due anni di mandato e le previsioni per i restanti due saranno al centro dell’intervento del numero uno della Fiaip Gian Battista Baccarini. Dopo la relazione si entra nel vivo dei lavori con un interessante approfondimento sul mercato immobiliare italiano.

La tavola rotonda finale è quella che riguarda da vicino le tasche degli italiani. Il nuovo Governo è colpevole, come il suo predecessore, per non aver mosso un dito in favore del comparto. La casa e le mille spese che la deprimono resta un bancomat per lo Stato anziché fungere da leva per una ripresa economica. Pareri eccellenti saranno richiesti a Filippo Delle Piane – Vicepresidente Nazionale Ance; Giorgio Spaziani Testa – Presidente Confedilizia; On. Catia Polidori – Presidente OPMI; Gian Battista Baccarini – Presidente Nazionale FIAIP; On. Giorgia Latini; On. Tommaso Foti; Sen. Giorgio Fede.

I lavori proseguiranno fino nella giornata di venerdì con una doppia sessione di lavori e si concluderanno nella mattinata di sabato con i workshop.