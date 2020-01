Assaggi d’autore, ciclo di appuntamenti da mercoledì 16 a iocisto, protagonista del primo incontro George Orwell.

“In tempi di menzogne universali, dire la verità è un atto rivoluzionario”, scriveva il grande George Orwell nel capolavoro distopico “La fattoria degli animali”. Ed è con quest’autore, nel 70mo anniversario della sua morte avvenuta il 21 gennaio 1950, che la libreria indipendente napoletana Iocisto (via Cimarosa 20) inaugura, una rassegna davvero speciale: s’intitola “Assaggi d’autore”, si apre il 16 gennaio alle 19,30 presso la libreria con una serata dedicata a George Orwell e seguita da una degustazione di cucina all’inglese.

A guidare quanti interverranno lungo un percorso centrato principalmente su “La fattoria degli animali” e “1984” sarà l’anglista Stefano Manferlotti, docente di Letteratura inglese, autore di numerosi saggi e volumi (tra questi Shakespeare, edito da Salerno Editore) e critico letterario. Con un interlocutore d’eccellenza come Manferlotti, si potranno assaporare al meglio le “profezie” orwelliane disseminate in tutta la sua opera, oltre che nei due principali, più noti lavori, interloquendo con lo studioso. A chiudere l’incontro, i partecipanti potranno gustare assaggi di menu “orwelliano”.I successivi incontri di “Assaggi d’autore” si terranno una volta al mese, sempre seguiti da degustazioni di piatti legati alla nazionalità dello scrittore prescelto. Dopo quello su Orwell, il 13 febbraio avremo un altro incontro dedicato a uno scrittore per il quale s’infittiscono le celebrazioni, nel 60mo anniversario della morte: Albert Camus, scomparso il 4 gennaio 1960 in un incidente d’auto. Ed anche in questo caso, come per tutti i sei appuntamenti della rassegna, seguiranno assaggi di cucina, stavolta francese. Ma ecco il calendario completo:Doria Sannino racconta Albert Camus (il 13 febbraio, con assaggi di cucina francese);Donatella Izzo racconta Philip Roth (il 19 marzo, con assaggi di cucina kosher);Titti Marrone racconta Elena Ferrante (il 16 aprile con assaggi di cucina napoletana);Fabrizio Coscia racconta Lev Tolstoj (il 14 maggio con assaggi di cucina russa);Paola Di Gennaro racconta Joseph Conrad (il 18 giugno con assaggi di cucina polacca).Un giovedì al mese con inizio alle 19,30 (fino alle 22,30).Si partecipa prenotando direttamente in libreria (0815780421) e versando un contributo di 5 euro per ogni appuntamento. Su Orwell, protagonista del primo incontro del 16 gennaio prossimo, si segnala l’articolo di Titti Marrone per il Mattino di oggi.