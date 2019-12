Benino sogna il Presepio, presentazione del libro di Benito Visca mercoledì 18.

Mercoledì 18 alle ore 11.00 presso la sede della Fideuram in Napoli, alla via D. Morelli n. 7, si parla di un volume corredato da fotografie artistiche, “Benino sogna il presepio, il racconto delle immagini simboliche del presepe napoletano” (Guida editori), a cura di Benito Visca. Il libro, di grande formato, si è valso del contributo di quindici autorevoli personalità, artisti, accademici, liberi professionisti, storici, musicologi, ognuna delle quali ha raccontato una delle quindici figure presentate, ricostruendone la storia, il mito, la sacralità e la laicità.

Evento a cura dell’Associazione Theotokos onlus, Guida Editori e Fideuram.

La realizzazione di “Benino sogna il presepio, il racconto delle immagini simboliche del presepe napoletano” nasce dall’obiettivo di restituire in qualche modo all’idea del presepe, così come consolidata nel tempo, il valore del messaggio originale, che racchiude in sé la forza della sacralità della natività, la bellezza delle immagini che la rappresentano e un messaggio tutto rivolto all’uomo, cui si richiede paradossalmente maggiore umanità e un costante ricorso alla pietas, che sia il tratto fondamentale della sua morale e della sua vita.

Il presepe napoletano è il frutto di un’espressione artistica, articolata e completa, realizzata attraverso l’utilizzo di una molteplicità di competenze artigianali, provviste di un know-how costituito di tecniche esecutive e gestuali, tramandato di padre in figlio o comunque nell’ambito della propria bottega, e giunto a noi quasi intatto.

Mercoledì 18 alle ore 18.30 presso le scuderie di Villa Fiorita, corso Rersina 330 – Ercolano

L’uomo cerca disperatamente una soluzione alle sue angosce, combatte contro se stesso e si sente allo sbando. Il caso, la quotidianità, le difficoltà della vita, senza chiedergli il permesso, provvedono ad intervenire e a segnare irrimediabilmente il suo destino. Questi ed altri i temi di Ologramma. Sette vite per non morire di Maria Gabriella Mariani. Con l’autrice: Luigi Caramiello.

L’Associazione Guida alla Cultura in collaborazione con Guida Editori organizza eventi e manifestazioni culturali per la promozione della lettura e del libro per contribuire alla crescita culturale e sociale del nostro territorio.