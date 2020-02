Con la coda dell’occhio, Raffaele Messina presenta il suo libro martedì 11 alla Biblioteca Nazionale.

Undici racconti, undici ‘storie di adolescenza rubata’ tratte dalla cruda cronaca di tutti i giorni ma descritte con sensibilità da Raffaele Messina.

Il libro “Con la coda dell’occhio” edito Homo Scrivens si presenta alla Biblioteca Nazionale di Napoli martedì 11 febbraio alle 17:00. Dialogano con l’autore, il giornalista Gino Giaculli e lo scrittore Angelo Petrella. Modera l’editore Aldo Putignano Saluto di Francesco Mercurio, Direttore della Biblioteca.

Incitati alla prostituzione oppure a delinquere, oppressi da troppe attenzioni o trascurati, assaliti in famiglia , bullizzati e terrorizzati a scuola : questi sono i ragazzi raccontati da Messina, adolescenti cresciuti troppo presto,traditi, ignorati e rifiutati da una società che non interviene per tutelare il benessere degli adolescenti ed il loro diritto ad uno sviluppo sano e sereno .

Raffaele Messina è docente, saggista, ​autore di romanzi di successo.