Donna Lionora, giovedì 14 alla Biblioteca Nazionale.

La storia di Eleonora Pimentel Fonseca raccontata con l’immediatezza del linguaggio teatrale alle nuove generazioni: alla Biblioteca Nazionale di Napoli Giovedì 14 novembre 2019, ore 16,30 si terrà la presentazione del libro di Ersilia Di Palo“DONNA LIONORA ”. Saluti Francesco Mercurio, interventi: Olimpia Ammendola,Mario Rovinello, Marchese PierLuigi Sanfelice di Bagnoli; modera Lydia Tarsitano. Lettura drammatizzata a cura del Gruppo culturale storico Gli Appassionati

“Donna Lionora” scritto da Ersilia Di Palo, è frutto di un’accurata ricerca storica per far rivivere al lettore – spettatore un episodio che ha segnato la storia di Napoli. Il libro destinato ad una realizzazione scenica è stato redatto dall’autrice secondo un metodo che ha sperimentato nella sua lunga esperienza di insegnante e di operatrice culturale, umanizzando personaggi, mettendone in luce i sentimenti più intimi e avvicinandoli ai lettori: il lavoro si inserisce in un progetto di “Teatro Storico” per le scuole portato avanti dall’autrice allo scopo di trasmettere la memoria della città e gli ideali etici, civili ed umani, per contribuire all’educazione e formazione delle nuove generazioni.

L’autrice ha voluto con il libro onorare l’ingegno di una donna, il valore e gli ideali difesi con il sangue, nell’anno in cui ricorre il 220° anniversario della morte di Eleonora Pimentel Fonseca, martire della Repubblica Napoletana del 1799.

