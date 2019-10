Graus Editore, doppio appuntamento venerdì 18.

Doppio appuntamento per la Graus Edizioni presente, con i suoi autori, in due diversi appuntamenti.

Partiamo da Portici, con “Cuore di Ragno”, il nuovo romanzo di Lucio Sandon che sta riscuotendo tanti apprezzamenti e riconoscimenti in diversi premi letterari. Il lavoro dell’autore padovano, ma napoletano d’adozione, ci proietta nel 1861, al tramonto del Regno delle Due Sicilie e ai margini dell’unità d’Italia. Qui la disperata corsa di due ragazzi che, inconsapevoli di aver vissuto da oppressi, si ribellano agli invasori stranieri. La loro delicata storia d’amore si intreccia in un viaggio sorprendente, in compagnia di un domestico stralunato e di un cane terribile. Un thriller esplosivo, che accende un punto di vista originale sulla storia del Risorgimento.

L’appuntamento è per venerdì 18 ottobre , ore 17:30, presso la Sala Cinese della Reggia di Portici (Na). Ne parleranno con l’autore gli scrittori Alfredo Carosella e Vincenzo Russo. Reading a cura di Leda Conti. Saluti istituzionali: Dott. Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici, e Prof. Matteo Lorito, direttore dipartimento di agraria.

Il secondo appuntamento vedrà protagonista Rita Licenziato con il suo libro di liriche “Dentro/Fuori”. Un titolo enigmatico il cui significato si schiude lentamente con la lettura delle profonde poesie che compongono l’opera. Un’analisi introspettiva che trasmette una sensazione di forte contrasto tra l’indifferenza del mondo esterno e il profondo sentire di una donna che, però, non riesce a voltarsi dall’altra parte.

L’appuntamento è per venerdì 18 ottobre , ore 18:00, presso la sala consiliare “Silvia Ruotolo” V Municipalità Vomero.Arenella via Morhen 84 Napoli. Ne parlerà con l’autrice Simona Vassetti. Reading a cura di Fortuna Liguori.