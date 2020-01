Guida Editori, gli appuntamenti di febbraio.

Martedì 4 febbraio alle ore 17:00 presso l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani – Roma

La caduta del muro di Berlino, nel novembre del 1989, indusse molti a ritenere che la storia fosse giunta al suo capolinea, ma fu un grave errore. Quella notte di novembre del 1989 di Umberto Ranieri (Guida Editori), l’occasione per discuterne con l’autore: Giuliano Amato, Maurizio de Giovanni, Giuliano Ferrara, Aldo Schiavone.

Mercoledì 5 febbraio alle ore 18:00 presso la libreria Iocisto (via Cimarosa 20) – Napoli

L’uomo cerca disperatamente una soluzione alle sue angosce, combatte contro se stesso e si sente allo sbando. Il caso, la quotidianità, le difficoltà della vita, provvedono ad intervenire e a segnare irrimediabilmente il suo destino. Questi ed altri i temi di Ologramma. Sette vite per non morire di Maria Gabriella Mariani (Guida Editori). Con l’autrice: Lello Savonardo e Raffaele Messina.

Sabato 8 febbraio alle ore 18:00 presso la libreria Feltrinelli – Caserta

Attraverso materiali e documenti si raccontano storie e figure di tanti uomini e donne che hanno consentito la rinascita democratica di Terra di Lavoro, con le loro lotte politiche, sociali e culturali. Diritti e lotte sociali in Terra di Lavoro di Pasquale Iorio (Guida Editori). Sarà presente l’autore.

Martedì 11 febbraio alle ore 17:00 presso lo Spazio Guida (via Bisignano 11) – Napoli

Il peso di Teocrazia e Tecnocrazia (Guida Editori) in diversi ambiti disciplinari quali il diritto, l’economia, la matematica, la politologia e la sociologia. Con Guglielmo Chiodi e Maria Immacolata Macioti intervengono Enrico Rebeggiani, Antonio Camorrino, Carlo De Angelo.

Venerdì 14 febbraio alle ore 17:30 presso lo Spazio Guida (via Bisignano 11) – Napoli

Una nuova collana Archivio del Romanzo, che riprende il percorso iniziato con Giancarlo Mazzacurati negli anni Ottanta ospitando opere inedite di autori celebri della letteratura italiana e straniera. Sono già tre i nuovi volumi curati da Annamaria Lamarra che interviene con Brunella Schisa, Mirella Armiero, Rosario Baiano e Antonio Grjllos.

Mercoledì 19 febbraio alle ore 18:00 presso libreria Feltrinelli (p.zza dei Martiri) – Napoli

“Duchessa di Calabria” fu il titolo acquisito da Ippolita Sforza, sposa infelice di Alfonso II d’Aragona, alla quale venne dedicata la torre aragonese conosciuta come “La Duchessa”. Uno spaccato della storia di Napoli in Romanzo di una torre napoletana (Guida Editori) di Alvaro Lukacs. Intevengono Lucio Fino, Leonardo Di Mauro e Sergio Viparelli.

Giovedì 27 febbraio alle ore 18:00 presso lo Spazio Guida (via Bisignano 11) – Napoli

La vita e le contraddizioni del poeta Paul Verlaine, il mistero invadente della sua ambigua sessualità, lo scarto inconfondibile tra sentimento e ragione, la perenne scissione tra miseria e nobiltà, tra nefandezze e riscatti. Conversazione sugli strumenti psicoanalitici e il linguaggio poetico di Verlaine con la scrittrice Raffaella Iacuzio nell’opera Violini d’autunno (Guida editori). Interviene Antonio Filippetti.

Sabato 29 febbraio alle ore 10:30 presso lo Smart Hotel alla Stazione Marittima di Napoli

Nell’ambito dell’iniziativa “Forme e contenuto“, curata da Serena Cirillo che inaugura il nuovo progetto culturale sulle opere di narrativa italiana e straniera, conversazione con Giusi Cigni autrice di Lato finestrino, e Annamaria Lamarra curatrice della edizione italiana di Nottingham Lace e Con gli occhi chiusi di E. M. Forster (Guida Editori).

Ricorre quest’anno il centenario della Guida:

100 anni di storia editoriale per nuovi percorsi culturali

