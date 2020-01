Guida Editori, gli appuntamenti di gennaio.

Mercoledì 8 gennaio alle ore 18.00 presso libreria Iocisto, via Cimarosa 20 – Napoli

Napoli: La tradizione e l’innovazione visti da Marco Demarco, nel libro “Naploitation” (Guida editori). Con l’autore, Nino Daniele, Presidente nazionale CIDAC, Ernesto Paolozzi, docente storia della filosofia contemporanea.

Sabato 11 gennaio alle ore 11,00 alla Saletta dello spazio Guida, Via Bisignano 11 – Napoli

Conversazione e dibattito su: Le nuove sfide della globalizzazione – liberali e socialisti oltre il muro di Berlino. Ne parliamo con: Mario Hubler, Segretario generale fondazione Italianieuropei, LorenzoFattori, ricercatore, associazione Futuro Prossimo, Stefano Fusco, manager culturale, Tommaso Nannicini, senatore della Repubblica, docente di economia, Ernesto Paolozzi, docente Storia della filosofia contemporanea e Luigi Razzano, DemOnLine.

Lunedì 13 gennaio alle ore 20.00 all’Hotel Royal Continental, di via Partenope – Napoli

Riccardo Pedrizzi, già presidente della Commissione Finanze della Camera, conversa con gli amici per offrire un quadro chiaro dell’evoluzione che il sistema economico e con esso il mercato bancario, ha dovuto subire. L’occasione è data da “Il Salvadanaio, manuale di sopravvivenza economica” (Guida Editori). Interclub Rotary Napoli Castel dell’Ovo, presieduta da Renato Silvestre, con il Rotary Posillipo, presieduto da Maurizio Maddaloni. Introduce Mauro Giancaspro.

Giovedì 16 gennaio ore 17.00 – Istituto Studi Filosofici – Via Monte di Dio, 14 – Napoli

In collaborazione con l’Istituto Culturale del Mezzogiorno e la Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra, conversazione di Francesco Terrone autore de “Il cammino dell’amore” (Guida editori) Saluti Diego Guida interventi di Antonio Filippetti e Carlo Di Lieto. Letture a cura di Adriana Carli, sarà presente l’autore

Sabato 25 gennaio alle ore 11,00 alla Saletta dello spazio Guida, Via Bisignano 11 – Napoli

Cerimonia di premiazione e consegna attestati del “Premio Poesia a Napoli“. Il Premio per la miglior poesia inedita ha per obiettivo la promozione, la divulgazione e il sostegno alla cultura italiana. Il premio, promosso da Guida Editori e diversi intellettuali è articolato in due sezioni:1) Poesia in lingua italiana; 2) Poesia in lingua napoletana ed è rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti.

Lunedì 27 gennaio alle ore 17,00 – Camera dei Deputati – Roma

La caduta del muro di Berlino, nel novembre del 1989, indusse molti a ritenere che la storia fosse giunta al suo capolinea, ma fu un grave errore. Quella notte di novembre del 1989 di Umberto Ranieri (Guida Editori). Ne discutono con l’autore: Claudio Petruccioli, Simona Colarizi, Piero Craveri, Fabrizio Cicchitto e Paolo Franchi.