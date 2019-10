I laboratori di Lalineascritta a Ricomincio dai libri.

Nell’ambito della fiera Ricomincio dai libri 2019, dal 4 al 6 ottobre, Lalineascritta scuola di scrittura fondata e diretta da Antonella Cilento propone Os(cura) Parola, percorso in tre laboratori gratuiti di introduzione alla cura della parola.

Venerdì 4 ottobre ore 18.30-19.30: La coda della balena – laboratorio di scrittura creativa con Antonella Cilento scrittrice, finalista Premio Strega 2014, fondatrice de Lalineascritta, coordinatrice del master SEMA (UNISOB & Lalineascritta)

Sabato 5 ottobre ore 16-17: Il mestiere dei libri – laboratorio di editoria con Stefania Cantelmo e Giuseppe D’Antonio redattori editoriali, editor, docenti del master SEMA (UNISOB & Lalineascritta)

Domenica 6 ottobre ore 16-17: In scena! – laboratorio di drammaturgia con Stefania Bruno drammaturga, fondatrice della cooperativa En Kai Pan, ricercatrice in Storia del Teatro, docente del master SEMA (UNISOB & Lalineascritta).

Os(cura) Parola nasce dall’idea della parola scritta come cura per l’anima e per lo spirito, ma produce anche la divina mania della narrazione, del teatro e della poesia.

La parola è, insomma, farmaco nel senso etimologico, pharmakon, ovvero pianta curativa e veleno.

La cura della parola si declina nella scrittura narrativa (dall’autobiografia al romanzo), nella scrittura per la scena, ovvero per il teatro e si conclude con la cura che si dedica alla parola stampata, ovvero alla cura editoriale, al libro che preserva la parola.

I laboratori di Os(cura) Parola sono rivolti chi desidera approfondire, capire ed esplorare l’arte della scrittura narrativa e delle sue tecniche; a chi vuole avvicinarsi alla scrittura per il teatro, e conoscere e confrontarsi con il mestiere del drammaturgo, agli attori e ai registi che desiderano approfondire tecniche, forme e generi della drammaturgia; e infine, a chi vuole esplorare, analizzare e comprendere le dinamiche che regolano il mondo dell’editoria e del libro, tra sfere di competenza, strumenti e percorsi possibili.

Il progetto è articolato in tre lezioni gratuite di un’ora ciascuna, una per ogni giorno di fiera: è possibile prenotarsi inviando una mail a info@lalineascritta.it o partecipare arrivando direttamente, puntuali, agli incontri sopra indicati che si terranno nelle aule destinate ai laboratori della Fondazione Foqus.

Il gazebo de Lalineascritta, la prima scuola di scrittura fondata nel sud Italia 27 anni fa, sarà presente con informazioni su tutte le attività e i corsi nell’ambito di Ricomincio dai libri.

Per informazioni

Lalineascritta Laboratori di Scrittura

www.lalineascritta.it

Sede operativa: Galleria Vanvitelli, via Kerbaker, 23 – Napoli

Tel. 081.5564013

E-mail: info@lalineascritta.it