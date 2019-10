In libreria un nuovo albo del Commissario Ricciardi a fumetti.

Arriva in libreria e in fumetteria a partire dal 31 ottobre IL COMMISSARIO RICCIARDI. QUANDO SI DICE IL DESTINO E ALTRE STORIE, il volume pubblicato da Sergio Bonelli Editore che raccoglie quattro storie a fumetti del commissario Ricciardi.

Presentati direttamente da Maurizio de Giovanni, che firma tutti i soggetti, i quattro racconti sono sceneggiati da Sergio Brancato, Claudio Falco, Paolo Terracciano e disegnati da Daniele Bigliardo (che firma anche la copertina e alcune illustrazioni inedite inserite nel volume), Lucilla Stellato, Alessandro Nespolino e Luigi Siniscalchi.

Ne I vivi e i morti vedremo così come un terribile incendio costringa Luigi Alfredo Ricciardi a indagare seguendo le voci dei morti. In Quando si dice il destino seguiremo la giovane Enrica che raccoglierà sulla spiaggia le confessioni della vedova di un pescatore. Ne L’ultimo passo di tango copriremo la bugia e l’adulterio che segnano il destino del tenore Arnaldo Vezzi e di sua moglie Livia. In Mammarella ci domanderemo come un violento delitto abbia potuto avere luogo in una casa chiusa.

Quattro storie del commissario Ricciardi accompagnate dai ricordi del suo creatore Maurizio de Giovanni.

IL COMMISSARIO RICCIARDI. QUANDO SI DICE IL DESTINO E ALTRE STORIE

Soggetto: Maurizio de Giovanni

Sceneggiatura: Sergio Brancato, Claudio Falco, Paolo Terracciano

Disegni: Daniele Bigliardo, Lucilla Stellato, Alessandro Nespolino, Luigi Siniscalchi

Copertina: Daniele Bigliardo

uscita: 31/10/2019

Formato: 22 x 29,7 cm, b/n

Pagine: 160

ISBN code: 978-88-6961-440-8

Prezzo: 19 euro