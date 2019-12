Io sono. Gli altri per incontrare me stesso, Andrea Pezzi presenta il suo libro all’Agorà Morelli.

Si terrà oggi alle 18.00 presso l’Agorà Morelli, (via Domenico Morelli, 61/A) la presentazione napoletana del nuovo libro di Andrea Pezzi “Io sono. Gli altri per incontrare me stesso” (ed. La nave di Teseo), che rimette al centro l’essere umano e la sfida digitale.

Con l’autore interverranno: Deborah Bergamini, condirettore del quotidiano Il Riformista, Severino Nappi, Il nostro posto e Giulio di Donato, giornalista. L’appuntamento sarà l’occasione per confrontarsi sui temi dell’associazione Io Sono, di cui il libro è il manifesto.