Iocisto e Modus Legendi insieme per Eclissi di Ezio Sinigaglia.

IoCiSto, la libreria partecipata aperta dai lettori, si allea con Modus Legendi 2020, la rivoluzione gentile dei lettori in cerca di qualità, che ogni anno selezionano e sostengono con una campagna di acquisto un libro ritenuto degno di attenzione, ma che probabilmente il mercato non avrebbe preso in considerazione.

Il libro eletto dai lettori della community di Modus Legendi per il 2020 è “Eclissi” di Ezio Sinigaglia, edito da Nutrimenti, e per tutta la settimana dal 2 all’8 marzo si potrà acquistare presso la Libreria IoCiSto per far sì che arrivi nella classifica nazionale dei libri più venduti.

Spiega Angelo Di Liberto, amministratore di Modus Legendi: “Scegliamo un libro di un editore e andiamo in massa a comprarlo nella stessa settimana. 3000 persone che comprano lo stesso libro, se è di un autore pressoché sconosciuto e di un piccolo editore (ma potrebbe essere anche di un grande editore), scatenano un caso editoriale. E i casi editoriali portano gli editori a riflettere, e se dopo il primo ancora due, tre, dieci libri di qualità fanno questi numeri solo con la forza del passaparola, magari inizieranno a pensare che assecondare le pruderie non è l’unico modo di stare sul mercato, magari inizieranno a capire che il vero obiettivo da raggiungere non sono quelli che comprano un libro all’anno, ma quelli che ne comprano diversi al mese. I lettori forti, appunto.”

IoCiSto condivide gli obiettivi di Modus Legendi e aspetta tutti in libreria per comprare “Eclissi”.

Per info telefonare al 081/5780421 oppure scrivere a iocistolibreria@gmail.com