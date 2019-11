La danza del gorilla, Sandrone Dazieri presenta il suo libro martedì 18 a iocisto.

Arriva anche a Napoli, dopo dieci anni dalla sua ultima apparizione, “il Gorilla” protagonista di un ciclo di romanzi di Sandrone Dazieri. La danza del gorilla, edito da Rizzoli, è il titolo del Romanzo che l’autore presenterà alla libreria IoCiSto il 18 novembre dalle 18.00.Il protagonista dei 5 romanzi noir di Dazieri è un investigatore che soffre di un disturbo dissociativo dell’identità. Di giorno è Sandrone Dazieri (in omaggio al suo creatore) di notte è il Gorilla, l’anima dark, violenta, brutale. Comunicano tra loro con dei post it, o meglio è il Gorilla, che durante la notte compie le sue scorribande investigative, che lascia al suo alter ego indicazioni su come procedere nel lavoro. Basta addormentarsi ed il gioco è fatto. Il socio entra immediatamente in azione. I due sono diametralmente opposti non hanno mai avuto un rapporto facile. Se il primo è istintivo, ironico, poco avvezzo alla violenza, il secondo è freddo, spietato, letale. Ma convinvono e il modo in cui lo fanno rappresenta il vero valore aggiunto dei romanzi di Dazieri. In quest’ultimo capitolo il Gorilla rientra a Milano per la morte di un amico e si ritrova, suo malgrado coinvolto ad investigare su un incendio che lo conduce tra le pieghe di Milano, dei suoi angoli bui, dei suoi fallimenti affrontando la peggiore criminalità della metropoli post expo che è la vera protagonista di questo romanzo “I soldi sono la nuova cocaina tutti ne vogliono fare di più e tutti vengono a Milano per cercare di fare soldi e ovviamente, lentamente, vengono espulsi dalla città quelli che non riescono a fare i soldi”Sandrone Dazieri è stato già ospite di IoCISto qualche anno fa con un interessantissimo workshop, dedicato al suo romanzo “L’angelo”, sulla scrittura dei gialli. La sua carriera di scrittore, che parte da un’esperienza di anni come editor e giornalista de “IL manifesto”, fa parte di una vita variegata che lo ha portato a mettersi sempre in discussione con nuovi inizi. Simpatico e ironico come lo è anche il protagonista del suo nuovo romanzo, Sandrone vi aspetta da IoCiSto il 18 novembre alle 18.00.Per maggiori informazioni: https://www.iocistolibreria.it/incontro/la-danza-del-gorilla/edate/2019-11-18/

