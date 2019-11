La ragazza con le parole in tasca, Anna Dalton presenta il suo libro giovedì 21 a Iocisto.

Giovedì 21 novembre 2019 alle ore 17:30alla libreria sociale IoCiSto in via Cimarosa, 20(Piazza Fuga)Presentazione del libro La ragazza con le parole in tasca di Anna Dalton (Garzanti)Dialogherà con l’autrice Federica Flocco scrittrice e giornalista

Dalla recitazione (ha preso parte anche alla terza edizione di Amici, ndr) al debutto letterario: Anna Dalton è una vera boccata d’aria fresca!Finalmente una storia di giovani – non solo per giovani – intelligente e non convenzionale.

Anna Dalton ha sorpreso i librai e i lettori con il suo esordio bestseller. Ora torna con un seguito tanto atteso. In una Venezia magica, ricca di saperi e antiche tradizioni, una storia che celebra la forza dei desideri, l’importanza dell’amicizia, la magia dell’amore e il valore delle proprie radici. Una protagonista speciale che insegue il sogno del giornalismo.

“Andrea è sempre più vicina al suo sogno. Frequentare una delle scuole di giornalismo più prestigiose al mondo. Non riesce ancora a credere di aver avuto una simile opportunità. Eppure, quando varca la soglia dell’antico edificio lasciandosi alle spalle i canali e le calli di Venezia, capisce che per lei sarà ancora più dura. Per lei che è lì solo grazie a una borsa di studio che deve mantenere a tutti i costi. Per lei così impacciata e introversa. Lei però ha un obiettivo chiaro in mente e un’arma infallibile per raggiungerlo: le parole. La capacità di raccontare la realtà con la scrittura. Deve solo capire che la vita è fatta di scelte, e che più si cresce più esse diventano difficili”.