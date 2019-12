Natale rosso sangue, 5 racconti noir.

E’ appena uscita in tutte le librerie l’antologia “Natale rosso sangue”, l’imperdibile raccolta di novelle noir firmate da due indiscussi maestri del giallo italiano: Gianluca Arrighi e Piergiorgio Pulixi.

Oltre ad Arrighi e Pulixi, firmano “Natale rosso sangue” altri tre noti giallisti: Letizia Vicidomini, Diego Lama e Riccardo Landini. I racconti che compongono questa piccola antologia, tutti ad altissima tensione e carichi di suspense, hanno in comune l’ambientazione natalizia e terranno incollati i lettori su ogni singola pagina.

Un Natale nel segno del giallo e del noir, storie avvincenti, all’insegna delle emozioni forti. Un insieme di racconti, presentati nello stile unico che contraddistingue ognuno dei cinque scrittori e con un’unica ambientazione: Natale, il giorno più bello dell’anno. In questo viaggio suggestivo tra passioni e delitti, il Natale sarà come da tradizione tinto di rosso e non solo per il colore delle decorazioni…