Questo Natale a laFeltrinelli tante storie da leggere, guardare, ascoltare… e Giftcard in omaggio per il tuo regalo preferito.

Questo Natale Feltrinelli non pensa solo ai regali che devi fare, ma ne ha uno anche per te! Le Giftcard laFeltrinelli del valore di 5 o 10 Euro, in omaggio a fronte di una spesa minima di 30 o 50 Euro in libri, sono l’unico regalo che ne contiene molti di più, almeno quante sono le storie da leggere, ascoltare, guardare che si possono trovare in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia: i romanzi più coinvolgenti, i libri imperdibili che hanno segnato la storia della letteratura, best seller e non solo, ma anche le hit e le serie TV più trasmesse.

Da Il buio oltre la siepe di Harper Lee all’Insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera, da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello a Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, sono sufficienti 10 Euro per regalarsi tante storie che restano nel tempo e non passano mai di moda.

E per meglio orientarsi tra le tante proposte letterarie, basta affidarsi ai librai Feltrinelli che hanno deciso di condensare oltre 300 consigli letterari in un’agile guida agli acquisti di Natale. In distribuzione gratuita in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia fino al 6 gennaio 2020, la Guida Natale Feltrinelli 2019 è indispensabile per abbinare i libri ai lettori, trovare il romanzo che più rispecchia i nostri gusti o quelli di amici e parenti: si va dai gialli al fantasy, passando per la saggistica, la musica, i viaggi e, naturalmente, i fumetti.

Ecco i consigli delle Librerie Feltrinelli di Napoli, per chi è in cerca di storie e di un regalo da impacchettare. Stefania, libraia della Feltrinelli piazza dei Martiri suggerisce Gli aquiloni di Romain Gary: «La storia di un’irriducibile resistenza. Un vecchio visionario che costruisce aquiloni, una vecchia prostituta cinica e sentimentale, uno chef imperturbabile, un ragazzo che non sa dimenticare nulla, ci insegneranno che a volte bisogna continuare a combattere anche al di là di ogni ragionevole speranza» mentre Luca della Feltrinelli Napoli Stazione Centrale propone un grande classico del thriller, IT di Stephen King: «Un bambino con l’impermeabile giallo corre allegramente inseguendo la sua barchetta in un rivolo gonfio di pioggia, poi l’orrore. Il lettore viene immediatamente scaraventato in un vortice di terrore lungo 28 anni, Dormire non sarà più così semplice». Si cambia decisamente genere con il consiglio di Valentina, libraia della Feltrinelli Napoli Capodichino che, proprio in vista dei tradizionali pranzi natalizi, suggerisce La buona salute di Pier Luigi Rossi: «Quale sarebbe un corretto comportamento alimentare? Superate le calorie si fa strada una nuova forma di alimentazione consapevole, quella molecolare. Questo libro mostra gli effetti che il cibo ha sul comportamento e sulle emozioni: se conosci il tuo corpo puoi scegliere il cibo più adatto a te». Anna Rita della Feltrinelli Napoli via dei Greci propone invece la lettura di 101 storie Zen «brevi e puntuali storia che mettono immediatamente il lettore a contatto con i più profondi concetti dello Zen».

Sfoglia la Guida Natale Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/Volantino-lafeltrinelli.html

Leggi il regolamento: https://www.lafeltrinelli.it/mediaObject/Speciali/2019/REGOLAMENTO_Gift-Card-XMAS-EDITION_13nov19–002-/original/REGOLAMENTO_Gift+Card+XMAS+EDITION_13nov19+(002).pdf

La Guida Natale Feltrinelli 2019-2020 è in distribuzione presso tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia dal 25 novembre al 6 gennaio. In regalo una Gift Card laFeltrinelli del valore di 5 Euro al raggiungimento di una soglia di spesa di 30 Euro, o di 10 Euro per una spesa complessiva di almeno 50 Euro in un unico scontrino.