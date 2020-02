Sfiora, Capri ad occhi chiusi, presentazione del libro di Amedeo Bagnasco venerdì 21 alla Chiesa de La Salette.

Dopo il grande successo del primo libro “La scatola dei Segreti”, arrivato alla 4° edizione e vincitore di numerosi riconoscimenti nazionali tra cui il prestigioso Premio Speciale Braille 2018, il giovane scrittore ed ottico anacaprese Amedeo Bagnasco continua la storia nel nuovo volume intitolato “Sfiora – Capri ad occhi chiusi” che sarà presentato per la prima volta nella città di Napoli presso la Parrocchia de La Salette al Rione Traiano in via Romolo e Remo 56 il prossimo Venerdì 21 febbraio alle ore 17:00 con ingresso gratuito.

L’evento patrocinato dall’ Associazione Medici di Strada e dalla Parrocchia Madonna Riconciliatrice de la Salette vedranno gli interventi di Padre Carmelo Raco, Parroco della Parrocchia della Madonna Riconciliatrice de la Saletta, del Dott. Bruno Casaretti Responsabile medico associazione Medici di Strada, del Dott. Mario Mirabile Presidente Unione Ciechi ed Ipovedenti Napoli, del dott. Paolo Falco , dell’ editore Luigi Molino, al termine dell’incontro,conversazione con l’autore Amedeo Bagnasco

L’AUTORE

Amedeo Bagnasco, è un giovane ottico e scrittore anacaprese che da meno di due anni ha creato un marchio di occhiali, “Cimmino Lab – Anacapri Eyewear”, ispirato ai luoghi più suggestivi di Anacapri. autore del premiato volume “La scatola dei segreti – Anacapri nei tuoi occhi” con 4 ristampe in italiano ed una in Inglese, vincitore di numeri riconoscimenti nazionali tra cui il prestigioso Premio Speciale Braille 2018e di “Sfiora – Capri ad occhi chiusi” i volumi sono editi dall’Agenzia di comunicazione Promediacom diretta da Luigi Louis Molino.