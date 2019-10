Voci della città, Domenico Sica presenta il suo ibro giovedì 10 al Gran Caffè Gambrinus.

Giovedì 10 ottobre, alle 18, il Gran Caffè Gambrinus ospita la presentazione del libro “Voci della città” (Rogiosi Editore), scritto da Domenico Sica, con la preziosa prefazione del direttore del quotidiano Roma, Antonio Sasso, che sarà presente all’evento. Insieme all’autore e al direttore Sasso, interverranno il giornalista Ermanno Corsi, il direttore responsabile del quotidiano Roma Pasquale Clemente e l’editore Rosario Bianco.

IL LIBRO

La città di Napoli raccontata attraverso le voci dei suoi protagonisti, donne e uomini che ogni giorno la vivono in prima linea dedicandosi con impegno alle loro attività professionali. Sono quasi centocinquanta le interviste che Domenico Sica ha raccolto a partire dall’ottobre 2016, pubblicandole sul quotidiano “Il Roma”. Una selezione di cinquanta interviste, corredate da immagini fotografiche, diventa ora un libro, nel quale i diversi personaggi parlano di sé e del loro quotidiano in una città bella e difficile come Napoli. Imprenditori, personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti, uomini politici, artisti, giuristi, accademici, sacerdoti: è davvero ampio il terreno al quale il giornalista ha attinto, e attraverso i racconti degli intervistati emerge un affresco complesso e variegato della città e dei suoi abitanti. Personaggi noti e meno noti salgono su un immaginario palcoscenico, raccontano e si raccontano: dall’arcivescovo metropolita Crescenzio Sepe al filosofo Aldo Masullo, dall’editore Rosario Bianco allo scultore Lello Esposito e tanti altri.

L’AUTORE

Domenico Sica è stato Segretario Generale e Direttore degli Affari legali presso le Strade Ferrate Secondarie Meridionali (l’odierna Circumvesuviana), oltre che membro del Consiglio di Disciplina per l’azienda e Vicepresidente dell’Unione Regionale Federmanager. Nel 2003 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Scrive per il “Roma” e ha ricevuto numerosi premi giornalistici. Spinto dall’amore per Napoli, ha scritto un libro sulla sua storia, “Io, napoletano turista a Napoli” (Loffredo editore); è inoltre coautore del libro “Napoli in love/2” (Compagnia dei Trovatori Edizioni). Nel gennaio 2019 l’International Academy Parthenopea lo ha nominato Ambasciatore Culturale nel Mondo.