Chiedialladottoressa.it, il nuovo portale dedicato alla salute.

Il benessere e la salute della donna e dell’uomo sono da sempre al centro dell’attenzione di tutti i media. Proprio per questo motivo è stato lanciato sul web, il portale “chiedialladottoressa.it”.

Il progetto nato da qualche tempo fa da un’intuizione concettuale è stato completamente trasformato in un vero e proprio servizio all’utenza,entrando a pieno titolo nella scuderia dalla casa editrice Viluba, coordinata dalla dott.ssa Maria Luisa Barbarulo.

Si tratta di un portale che affronta le tematiche relative al mondo della salute, del benessere, dell’alimentazione e della bellezza di donne e uomini con un approccio basato sulle risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti del web; domande alle quali rispondono i professionisti esperti del portale VediamociChiara e dei blog Men’s Life e Menopausa+.

In questo modo si possono migliorare anche le interazioni tra medico e paziente senza ovviamente avere la presunzione di sostituirsi allo specialista di turno. Potremmo così trovare delle risposte esaustive alle nostre domande o alle problematiche di salute e benessere che ci assillano di continuo e affrontare la vita in maniera più serena e consapevole. Ricordiamo inoltre, che il portale “chiedialladottoressa.it” contribuisce ad aumentare l’audience di utenze di VediamociChiara (portale specifico sul benessere e sulla salute delle donne). La salute e il benessere sono difatti le priorità della coordinatrice del portale la dott.ssa Maria Luisa Barbarulo che ribadisce l’idea di promuovere un’informazione autorevole e divulgativa su temi importanti e necessari come i due sopra citati, avvalendosi sempre della collaborazione di Società Mediche, Fondazioni Scientifiche ed esperti di riferimento nazionale.