Da Napoli alla spa di Casa Sanremo, l’esperienza di due giovani massaggiatrici napoletane.

Casa Sanremo è un mondo che corre veloce, un ritmo che si ripete in maniera diversa per sette giorni consecutivi, in cui gli eventi si susseguono senza sosta.

In questo ambiente, dove migliaia di persone calpestano la vasta superficie della Casa mentre partecipano a conferenze, meeting, party, eventi esclusivi, risulta indispensabile per gli addetti ai lavori avere un’area che sia un punto di riferimento per il relax e il benessere della mente e del corpo.

Un’area deputata all’evasione e alla tranquillità in cui gli ospiti possono sfruttare zone di grande valore esperienziale. Un rifugio rappresentato dalla zona benessere di Casa Sanremo, il luogo esclusivo in cui coccolare gli ospiti contribuendo a conferire alla Casa la dimensione di relax e benessere in cui i visitatori ritrovino entusiasmo e armonia interiore, lontani dal caos e dal frastuono esterno.

Al secondo piano del Palafiori sarà allestita la Dream SPAce, un luogo dedicato al relax e al benessere, dove ospiti e addetti ai lavori potranno godere di qualche attimo di tranquillità, di cui si ha sicuramente bisogno in una delle settimane più frenetiche dell’anno.

Una Temporary SPA esclusiva nella quale ritrovare l’armonia interiore, lontani dal caos e dal frastuono esterno, grazie innanzitutto al trattamento olistico che fonde 8 delle migliori tecniche di massaggio appunto il Dream Massage (da qui la scelta del nome), il cui ideatore è proprio il responsabile dell’area Stefano Serra (ideatore del Dream Massage e direttore dell’area per il sesto anno consecutivo), che guiderà magistralmente 20 Dreammini (operatori del benessere) che dalle 10 alle 24 sottoporranno gli ospiti alle differenti tipologie di massaggio.

Giovanna Bisante e Delia Noviello sono due delle 20 eccellenze italiane del mondo del benessere, selezionata tra migliaia per rappresentare la regione Campania in questa edizione 2020.

Giovanna Bisante nasce a Napoli nel 1984 da una famiglia partenopea che inseguito si trasferisce a Melito (Na). E’ nella provincia napoletana che Giovanna cresce e inizia (fin dall’adolescenza) ad avvicinarsi al mondo dell’estetica, capendo così ben presto che il suo futuro deve essere quello, così si forma presso l’accademia Vanity (Napoli).

Oggi Giovanna è un libero professionista con oltre 15 anni di esperienza sul campo, che collabora con centri sportivi e centri benessere.

Lo studio però, per un vero professionista non finisce mai così prosegue la sua formazione del benessere e del massaggio specializzandosi con corsi a cura della FIM (formazione italiana massaggi).

La vera porta dei sogni da operatore olistico si apre con l’incontro con Stefano Serra (Dir. area benessere Casa Sanremo) e Rosa Frezza (Dir. Luxury spa Antica Essenza) frequentando nel 2019 il corso di Dream Massage e il master per professionisti del mondo dello spettacolo targato Gruppo Eventi presso l’hotel San Francesco al Monte di Napoli.

La scorsa estate ha partecipato insieme allo staff dell’Antica Essenza al prestigioso evento sportivo Tennis e Friends al club tennis di Napoli.

Delia Noviello. Nativa di torre del greco (Na) estetista professionista e massaggiatrice da più di 15 anni. Ha conseguito vari attestati con la scuola la Violetta a Napoli e si è specializzata come massaggiatrice presso la FIM (formazione italiana massaggi). Ha partecipato più volte al campionato internazionale di massaggi e nel 2016 ha ottenuto la medaglia d’argento. Ha collaborato con diversi centri benessere (la Luxury spa Antica Essenza di Napoli) e con il Thai Square Spa di Londra.

La sua formazione è vasta e internazionale, ha completato diversi corsi di formazione professionale in tecniche di massaggio in Italia e all’estero. Gli ultimi: un corso pochi mesi fa in India, dove ha acquisito sul campo la tecnica Ayurveda e il master per professionisti del mondo dello spettacolo targato Gruppo Eventi presso l’hotel San Francesco al Monte di Napoli che l’ha portata direttamente a Sanremo.

Ora sono entrambe in partenza per la città dei fiori, dove daranno prova delle loro abilità nella Dream Space, e tra due settimane torneranno a casa nella loro Napoli per far mostraci i segreti del massaggio dei Vip di Sanremo.